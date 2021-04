Eine Stimme, die voller Intensität ist, Texte und Zeilen, die auf einem schmalen Grat zwischen Traum, Wirklichkeit und surrealen Momenten wandeln - die Liedermacherin Le-Thanh Ho präsentiert authentisch und mit hintergründigem Humor Songs ihres neuen Programms "Panoptikum - ein Kuriositätenkabinett". Das Publikum darf bei ihrem Auftritt in der Ismaninger Blackbox am Samstag, 24. April, einen musikalischen Querschnitt durch die eigenwillige Welt der Sängerin erwarten. Begleitet wird sie dabei vom Multiinstrumentalisten Stefan Weyerer (Gitarre, Percussion).

Die 1987 in München geborene und dort aufgewachsene Liedermacherin Le-Thanh Ho ist ein Multitalent, hat früher auch mal in einer Ska-Punk-Band gesungen, Kolumnen geschrieben, eine Gesangs-, Tanz- und Schauspielausbildung. Heute lebt die Künstlerin, die vietnamesische Wurzeln hat, in Berlin. Ihren Texten sollte man gut zuhören, es sind quasi in Melancholie und Chanson-Pop gekleidete Gedanken- und Traumsplitter. Das Konzert beginnt um 20 Uhr und wird live gestreamt auf dem Youtube-Kanal der VHS im Norden des Landkreises: Weitere Informationen gibt es unter https://www.vhs-nord.de, wo sich auch der Link finden lässt.