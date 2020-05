Die Grünen in Ismaning setzten sich für eine Öffnung von Kita- Spielplätzen ein. Einen entsprechenden Antrag hat die Partei nun im Gemeinderat gestellt. So könnten der Andrang auf öffentlichen Spielplätze entzerrt und das Infektionsrisiko erheblich reduziert werden. Die Öffnung aller Spielplätze sei eine Erleichterung für alle Familien, doch damit erhöhe sich das Infektionsrisiko für die gesamte Ismaninger Bevölkerung, auch wenn alle Schutzmaßnahmen umgesetzt würden. Deshalb sollten so schnell wie möglich alle gemeindlichen Kindergärten, Krippen und Horte ihre Spielplätze außerhalb der Öffnungszeiten zur Verfügung stellen. Längere Öffnungszeiten und ein Öffnen der Spielplätze auch am Wochenende könnten eine weitere Entzerrung bewirken. Die Kita-Spielplätze sollten Buben und Mädchen im Kindergartenalter und deren Geschwistern vorbehalten sein, so die Grünen.