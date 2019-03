10. März 2019, 21:47 Uhr Ismaning Kindergarten wird saniert

Ismaning verfolgt engen Zeitplan an der Dorfstraße

Von Irmengard Gnau, Ismaning

Der Kindergarten an der Dorfstraße soll saniert und erweitert werden. Zu diesem Entschluss ist der Ismaninger Gemeinderat nach der zweiten Runde der Beratungen gekommen. Beinahe einstimmig, lediglich Josef Frey (CSU) war dagegen, votierten die Kommunalpolitiker für die von der Verwaltung favorisierte Lösung, den zweistöckigen Längsbau entlang der Dorfstraße gründlich zu sanieren; die bisherigen drei hinteren, niedrigeren Gebäudeteile, in denen sich Gruppen- und Spielräume befinden, sollen abgerissen und durch einen geräumigeren Neubau ersetzt werden.

Bei den ersten Beratungen waren sich die Kommunalpolitiker noch uneins gewesen, ob angesichts des Alters des Kindergartens nicht ein kompletter Abriss und Neubau des Gebäudes besser wäre. Der Kindergarten an der Dorfstraße ist mit 45 Jahren der älteste der insgesamt fünf gemeindlichen Kindergärten, zudem der größte im Ort. Nicht zuletzt deshalb wies Christian Freund, als Abteilungsleiter Soziales im Ismaninger Rathaus für die Kinderbetreuungseinrichtungen zuständig, auf die Probleme hin, vor welche eine längere Bauzeit die Gemeinde stellen würde. Damit rechnet die Verwaltung bei einem Komplettneubau, weil die Gemeinde die bisher gemachten Vorentwürfe dann nicht mehr nutzen könnte und das Bauprojekt neu ausschreiben müsste. Es sei bereits eine Herausforderung, die angepeilten zwei Jahre Umbauzeit zu überbrücken, sagte Freund.

An der Dorfstraße werden bisher Kinder in sieben Gruppen betreut, drei davon sind Integrativgruppen für Kinder mit besonderen Bedarfen. Gerade für diese Kinder sei es wichtig, die Übergangszeit möglichst kurz zu halten, betonte Freund. Während der Bauzeit plant die Gemeinde, die Kindergarten- und Krippengruppen in bereits vorhandenen Containern auf dem Taubergrundstück unterzubringen. Ein weiteres Argument für einen möglichst raschen Baufortschritt ist ein finanzielles: Wenn die Gemeinde bis 31. August einen entsprechenden Antrag einreicht, kann sie sich Hoffnung auf Fördermittel vom Freistaat in Höhe von 35 Prozent der förderfähigen Kosten des Projekts machen. Die Bausubstanz des Bestandsgebäudes an der Dorfstraße schätzt die Verwaltung als gut geeignet zur Sanierung ein. Eine Kommission aus allen Fraktionen wird die Planungbegleiten.