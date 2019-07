12. Juli 2019, 21:25 Uhr Ismaning "Kinder weisen uns den Weg"

Rektorin Claudia Auer-Kielbrei von der Camerloher-Grundschule geht in Ruhestand

Von Marie Heßlinger, Ismaning

An ihrem ersten Schultag konnte Claudia Auer-Kielbrei schon lesen, schreiben, häkeln und stricken. Der Grund: Ihre älteren Geschwister wollten immer Lehrer spielen und sie musste das Schulkind sein. Fast 60 Jahre später verabschiedete sich die Ismaninger Grundschule am Freitag von ihr als Rektorin. Nach 41 Jahren Lehrtätigkeit geht Auer-Kielbrei in Ruhestand. Vieles, sagt sie, habe sich in ihrer langen Schullaufbahn verändert - vor allem der Mut ihrer Schüler.

"Ich werde nicht zu alt für die Kinder, aber ich werde zu alt für die Eltern", sagt die 64-Jährige lachend, wenn sie an ihren Ruhestand denkt. Ernst fügt sie hinzu: "Früher gab es Kinder, die sich mehr zugetraut haben, die mutiger und selbständiger waren." Es gebe zu viele Erziehungsratgeber. Viele Eltern glaubten, den Weg ihrer Kleinen vorherbestimmen zu müssen. "Aber Kinder brauchen Freiheiten", ist Auer-Kielbrei überzeugt.

Die Rektorin begrüßt jedes Kind einzeln, wenn es am Morgen den Schuleingang betritt. "Weil die Kinder müssen ja zu uns kommen, ob sie wollen oder nicht", sagt Auer-Kielbrei. Da wolle sie ihren Schülerinnen und Schülern das Gefühl geben: "Wir sind ja froh, dass ihr kommt." Die Pädagogin freut sich, wenn sie früheren Schülern auf der Straße begegnet. So mancher Erwachsene habe sich schon bei ihr bedankt, weil er von ihr gelernt habe, seine Sachen ordentlich aufzuräumen.

Als "Fräulein Auer von der Stadt" begab sie sich als Lehramtsanwärterin 1979 aufs Land und unterrichtete an verschiedenen Grund- und Hauptschulen, bis sie 2005 als Konrektorin an die Camerloher-Grundschule kam. Drei Jahre war sie kommissarische Schulleiterin, im Herbst 2016 wurde sie Rektorin. Fragt man Auer-Kielbrei nach den Schulen der Zukunft, gibt sie das Stichwort "Ganztagsklassen". Schon jetzt gingen nur fünf Prozent ihrer Schüler mittags nach Hause. Die große Mehrheit besuche eine Nachmittagsbetreuung. Auer-Kielbrei ist diesbezüglich optimistisch: "Die Schule wird auch in Zukunft ein guter Ort für Kinder sein, wenn wir auf die Bedürfnisse ihrer Schüler hören", sagt sie. "Kinder sind neugierige, gute Wesen. Sie werden uns schon den Weg zeigen."

Auf ihren Ruhestand freut sich die Rektorin nur bedingt. Vergangenes Jahr starb ihr Ehemann. "Momentan schützt mich noch die Schule", sagt sie. "Es wird eine neue Aufgabe, für mich ein lebenswertes Leben zu finden." Im August wird sie zusammen mit ihrer Tochter eine Reise nach Kanada antreten: "Seit 20 Jahren träume ich schon davon, den Indian Summer zu erleben." In der Camerloher Grundschule gibt es noch keinen Nachfolger für sie. Kürzlich sagte eine Schülerin zu ihr: "Wenn die Neue nicht lieb ist, dann holen wir dich zurück."