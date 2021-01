Viele Menschen sehen den Besitz einer Immobilie als emotionales Lebensziel an. Andere möchten sich eine lebenslange Mietbelastung ersparen. Der Wirtschafts-Journalist Ulrich Lohrer, der auch den Immobilienreport München herausgibt, zeigt in einem Online-Vortrag der Volkshochschule Nord am Montag, 1. Februar, wie jeder anhand von Kennzahlen und persönlichen Kriterien eine rationale Entscheidung treffen kann, ob er eine selbst genutzte Immobilie kaufen oder mieten sollte. Lohrer spricht über Kosten und Risiken und darüber, worauf bei der vermieteten Immobilie als Kapitalanlage zu achten ist. In dem Zoom-Webinar wird von 19 Uhr an gezeigt, wie viel Eigenkapital benötigt wird und worauf bei einer soliden Immobilienfinanzierung zu achten ist. Auf die aktuelle Situation durch die Corona-Pandemie wird im Vortrag ebenfalls eingegangen. Eine Anmeldung ist erforderlich und über die Webseite der VHS möglich. Die Gebühr beträgt sieben Euro.