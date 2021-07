Die Feuerwehr Ismaning erhält ein neues Kaltlager. Angrenzend an das Feuerwehrhaus an der Osterfeldstraße wird ein Gebäude mit einer Fläche von knapp 72 Quadratmetern bei einer Firsthöhe von 4,15 Meter entstehen. Die Mitglieder der Feuerwehr können dort künftig ihre Kleinfahrzeuge und weitere Materialien für den Einsatz aufbewahren. Der Gemeinderat hat dem Vorhaben einstimmig zugestimmt. In Ismaning engagieren sich 122 Männer und Frauen zwischen 18 und 60 Jahren ehrenamtlich bei der Feuerwehr. Im vergangenen Jahr rückten die Helfer zu insgesamt 220 Einsätzen rund um Ismaning aus.