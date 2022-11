Der Name des aktuellen Programmes ist "On Fire" und entsprechend klingt das musikalische Konzept des Valentin Renner Sextetts: Angeführt von Jazz-Schlagzeuger Valentin Renner steht bei dem Ensemble das "Ausloten von musikalischen und rhythmischen Grenzen sowie Energie, Feeling und Kreativität" im Vordergrund. In der Jubiläumsreihe "30 Jahre Jazz-Montag" wird das Sextett nun in der Ismaninger Hainhalle das Publikum zu elektrisieren versuchen. Das Konzert am Montag, 14. November, beginnt um 20.30 Uhr. Zur Band gehören neben Renner Trompeter Bastien Rieser, die Saxofonisten Anton Mangold und Tom Förster, Pianist Luca Zambito und Bassist Nils Kugelmann. Ihr Stil: Die Verschmelzung von Afro-Cuban mit Modern Jazz. Karten kosten zwölf Euro, Reservierung über www.musikschule-ismaning.de.