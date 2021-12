Beim "Jazz-Montag" der Musikschule Ismaning gastiert am Montag, 13. Dezember, das Anna-Lauvergnac-Quartet in der Gemeinde. Schauplatz des Konzertes ist der Große Saal im Kulturzentrum Seidl-Mühle. Lauvergnac, geboren 1966 im italienischen Triest, gilt als expressive Jazz-Sängerin, deren weich-rauchiges Timbre und geschmeidige Altstimme charakteristisch ist. Begleitet wird sie in Ismaning von einem männlichen Trio: Claus Raible (Piano), Giorgos Antoniou (Bass) und Xaver Hellmeier (Drums). Eine Reservierung für das Konzert, Beginn 20.30 Uhr, ist notwendig. Karten kosten zwölf, ermäßigt acht Euro. Infos unter www.musikschule-ismaning.de. Es gelten die 2-G-plus-Regeln.