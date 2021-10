Raffinesse und eine gewisse Reibung prägen das Zusammenspiel von Aki Takase und Daniel Erdmann. Der Tenor- und Sopransaxofonist, der jüngst den SWR-Jazzpreis erhalten hat, und die aus Japan stämmige Pianistin kennen sich vom Studium in Berlin - Erdmann belegte Klassen, Takase war als Gastprofessorin dort. Gemeinsam haben sie während des Lockdowns auf virtuellen Wegen ein Programm erarbeitet, das nun live zu erleben ist. "Isn't it romantic?", heißt das neue Album der Musiker. Das Duo trittt am Samstag, 23. Oktober, um 20 Uhr im großen Saal der Ismaninger Seidl-Mühle auf. Reservierung sind per E-Mail an info@kallmann-museum.de oder unter Telefon 089/961 29 48 möglich.