17. März 2019, 22:10 Uhr Ismaning Ismaning soll München folgen

SPD will Kindergärten von Herbst an beitragsfrei gestalten

Die Gemeinde Ismaning soll dem Beispiel der Landeshauptstadt München folgen und vom kommenden Herbst an Eltern komplett von Kindergartengebühren in ihren gemeindlichen Einrichtungen befreien. Das schlägt die SPD-Fraktion in einem aktuellen Antrag vor. Die Rathausverwaltung soll nun prüfen, unter welchen Voraussetzungen das möglich ist.

Die Stadt München ist Anfang März mit der Idee vorgetreten und hat angekündigt, dass bei den städtischen Kindergärten und all den Einrichtungen, die sich der Münchner Förderformel angeschlossen haben, vom kommenden September an die Gebühren wegfallen. Im vergangenen Herbst hatte die Landeshauptstadt bereits eine massive Gebührensenkung angekündigt, nun soll die Betreuung für Kinder zwischen drei und sechs Jahren in München komplett kostenlos werden. Ein Beispiel auch für Ismaning, findet die örtliche SPD.

Möglich machen soll dies das Steuergeschenk, das die Staatsregierung beschlossen hat: Kindergärten sollen künftig jeden Monat einen Zuschuss von 100 Euro pro Kind vom Staat erhalten. Diesen Zuschuss soll die Kommune möglichst an die Eltern weiterreichen, so der Plan der SPD, sodass der Kindergartenbesuch am Ende für alle Kinder gebührenfrei ist. Bisher müssen Eltern in den sieben gemeindlichen Kindergärten je nach gebuchter Dauer zwischen 45 und maximal 70 Euro zahlen. Das dritte Kindergartenjahr vor der Einschulung ist bereits kostenlos.

Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) sieht die Gebührenfreiheit angesichts der bereits günstigen Ismaninger Tarife durchaus als "logischen Schritt". Es sei wünschenswert, Eltern zu entlasten, zumal diese durch die hohen Mieten im Landkreis bereits genug belastet seien. Allerdings fordert der Bürgermeister Klarheit darüber, wie die Zuschüsse des Freistaats in der Praxis konkret an die Kindergärten fließen sollen. Bruno Rimmelspacher (SPD) bat die Verwaltung, das Ergebnis in einem Zeitrahmen vorzulegen, dass der Gemeinderat rechtzeitig vor Beginn des neuen Kindergartenjahres im Herbst damit befassen könne.