Normalerweise findet in Ismaning die Bürgerversammlung immer am Dreikönigstag statt. Wegen der Corona-Pandemie hat die Gemeinde die Veranstaltung, zu der immer mehrere hundert Besucher kommen, abgesagt. Geplant ist, die Versammlung später im Jahr anzuberaumen. Die Ismaninger müssen trotzdem nicht auf die gewohnten Informationen über das Geschehen am Ort verzichten. Auch wenn sich 2020 durch Corona vieles verändert habe, hätten die Ismaninger "bestmöglich zusammengehalten", lobt Bürgermeister Alexander Greulich (SPD), sodass viele Projekte realisiert werden konnten. Auskünfte darüber und Wissenswertes über Ismaning haben Eingang in die neue Broschüre zur Bürgerversammlung gefunden. Druckexemplare gibt es an der Information im Rathaus; hinterlegt ist das Heft zudem auf der Homepage der Gemeinde.