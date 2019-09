Artikel per E-Mail versenden

Am kommenden Samstag, 7. September, wird die sogenannte Heckerbrücke nördlich der Gemeinde Ismaning wieder für den Verkehr freigegeben. Die Instandsetzung der Isarbrücke der B 471 konnte nach Angaben des Staatlichen Bauamts Freising trotz "größeren Schadensumfangs" nahezu planmäßig ausgeführt werden. Die bereits vor der Baumaßnahme bestehende Beschränkung bis 20 Tonnen wird auch künftig gelten. Aufgrund des schlechten Zustand des Bauwerks und der Schäden an der Brückenunterseite war es erforderlich, das Tragsystem der Brücke zu ertüchtigen. Hierfür wurde an vier Stellen auf der Unterseite schadhafter Beton abgetragen, mit Bewehrungseisen verstärkt und mit Spritzbeton reprofiliert, wie das Staatliche Bauamt mitteilte.