Die Aktion " IS'GUT! " der Gemeinde Ismaning ist in der Tat gut: "Der Blick auf die Verkaufszahlen unseres Ismaning-Gutscheins macht uns als Gemeinde froh und dankbar zugleich", heißt es in einer Pressemitteilung der Kommune. Das Konzept, dem Handel im Ort so gut es geht zu unterstützen, sei aufgegangen. Trotz Corona-Krise seien seit Einführung des Gutscheins am 22. Juli schon mehr als 16 740 Gutscheine in Umlauf gebracht werden, was in etwa einem Wert von 155 000 Euro entspreche. Allein im Zeitraum vom 3. bis zum 21. Dezember seien 2229 Gutscheine verkauft und 2556 an die Akzeptanzstellen ausbezahlt worden. Damit hätten viele Ismaninger Geschäfte noch eine kleine Unterstützung während des Lockdowns mitten im wichtigen Weihnachtsgeschäft erhalten. Es verbleibe auch nach den Feiertagen und nach dem Lockdown die Möglichkeit, die Gutscheine, die etwa unter dem Christbaum lagen, in nun mehr als 96 Akzeptanzstellen einzulösen, schreibt die Gemeinde.