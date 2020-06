Seit 2013 stellt die im Jahr 2000 gegründete Stromversorgung Ismaning GmbH (SVI), die Teil der Gemeindewerke Ismaning ist, ihren Kunden saubere Energie aus Wasserkraft zur Verfügung. Denn mit einer Beteiligung von bisher 33,7 Prozent an der Innkraft Bayern GmbH & CoKG gehört die Gemeinde zu den größten Anteilseignern an dem Stromproduzenten mit Sitz in Töging am Inn. Nun will Ismaning den Anteil an der Innkraft weiter ausbauen: Ein Gesellschafter des Unternehmens ist gestorben, sein Anteil mit einer Quote von 0,18 Prozent steht zum Verkauf an. Der Gemeinderat stimmte einem Erwerb zu, der Wert des Pakets liegt bei 18 000 Euro.