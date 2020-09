Seit dem vergangenen Herbst lässt die Nordallianz, in der sich die acht Kommunen Ismaning, Unterschleißheim, Unterföhring, Garching, Oberschleißheim, Eching, Neufahrn und Hallbergmoos zusammengeschlossen haben, mit insgesamt 35 Sensoren die Luftqualität entlang ihrer Straßen messen. Was das bedeutet und was die Menschen im nördlichen Landkreis alles einatmen, erläutert eine Infobox, die durch die Mitgliedskommunen wandert. Eigentlich sollte die Box am Donnerstag in Unterschleißheim Station machen, wegen der gestiegenen Corona-Infektionszahlen im Landkreis wurde die Eröffnung der Wanderausstellung verschoben. Messwerte der Sensoren finden sich online unter www.nordallianz.de/luftqualitaet.