Bis zum Jahresende wird das mobile Team des BRK-Impfzentrums in Unterschleißheim noch dreimal Station in Ismaning machen: Immer freitags in der Zeit von 9.30 bis 16.30 Uhr können sich Interessierte im Hillebrandhof an der Aschheimer Straße 2 gegen Corona immunisieren lassen. Danach werden die Schutzimpfungen komplett von Arztpraxen und Apotheken übernommen. Termine der Impftage in Ismaning sind der 25. November sowie der 9. Dezember und 23. Dezember. Geimpft werden können alle Erwachsenen und alle Kinder ab fünf Jahren. In der Regel sind alle gängigen Impfstoffvarianten verfügbar, auch der für Kinder von fünf bis elf Jahren, wie es in einer Mitteilung aus dem Ismaninger Rathaus heißt. Wer sich spontan immunisieren lassen möchte, kann ohne Termin kommen, eine vorherige Registrierung vereinfacht allerdings die zeitlichen Abläufe und verhindert Wartezeiten (https://impfzentren.bayern.de, Auswahl des Impfzentrums Unterschleißheim; Außenstelle Ismaning). Mitzubringen sind der Personalausweis oder Reisepass und der Impfpass, falls vorhanden. Wer eine Corona-Infektion durchgemacht hat, wird gebeten, einen entsprechenden Nachweis über die Genesung, zum Beispiel das Ergebnis des PCR-Tests, dabei zu haben.