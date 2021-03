In Ismaning ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem Unfall mit zwei Verletzten gekommen. Laut Polizeibericht wollte ein 22-jähriger Autofahrer, der auf der Straße "An der Isarau"unterwegs war, gegen 5.45 Uhr trotz gelben Blinklichts direkt in die Kreuzung mit der Münchner Straße einfahren, worauf ein 66-Jähriger mit seinem Wagen frontal in die rechte Seite seines Autos krachte. Der 22-Jährige blieb unverletzt, der 66-Jährige und sein 18-jähriger Beifahrer mussten von der Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.