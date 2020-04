Die Polizei hat am Samstag eine Party in Ismaning aufgelöst, bei der offenbar auch illegales Glücksspiel betrieben wurde. Wie das Polizeipräsidium mitteilt, gab es Hinweise, dass in einem Gewerbeobjekt eine Shishaparty stattfinden würde. Beamte beobachteten daraufhin, dass immer wieder Personen das Gebäude betraten. Die Tür wurde stets nur auf Klopfzeichen hin geöffnet. Da sich die Anzeichen verdichteten, dass nicht nur ein Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz vorlag, sondern auch verbotene Glücksspiele gespielt wurden, forderten die Polizisten Verstärkung an und besetzten das Gebäude schlagartig. Dabei trafen sie neun Personen an, die mit diversen Spielen beschäftigt waren. Die Ermittlungen dazu laufen allerdings noch. Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz erwarten die Beteiligten jedoch in jedem Fall.