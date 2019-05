24. Mai 2019, 22:06 Uhr Ismaning Hüttengeld

Gemeinderat billigt Zuschuss an die Bergfreunde

Finanzspritze für die Bergfreunde Ismaning: Einen Zuschuss in Höhe von maximal 20 000 Euro hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung dem 680 Mitglieder zählenden Verein in Aussicht gestellt. Das Geld dient der Sanierung der Vereinshütte im Zillertal. Der Pachtvertrag für die Hütte ist gerade erst um weitere 20 Jahre verlängert worden und der Verein hat 69 000 Euro zum Herrichten der Behausung ausgegeben.

Die Hütte der Bergfreunde Ismaning liegt in Niederhart auf circa 600 Metern Höhe. Es ist ein ehemaliges Bauernhaus aus dem Jahr 1680. Seit 1. Januar 1982 ist der Verein Mieter und hat das Gebäude zuvor für seine Zwecke in Eigenregie umgebaut. Jetzt mussten sanitären Anlagen, Küche und Elektrik auf den neuesten Stand gebracht werden. Die Bergfreunde haben selbst viel in Eigenleistung erledigen können und sogar Spenden von gut 26 000 Euro für die Sanierung sammeln können, wie es in der Gemeinderatssitzung hieß.

Mit dem Zuschuss möchte die Kommune nach Angaben von Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) auch den hohen Einsatz der Mitglieder bei der Sanierung würdigen. Hervorzuheben sei darüber hinaus, dass die Hütte in erster Linie für Kinder- und Jugendveranstaltungen wie Skikurse genutzt werde. Der Anteil dieser Altersgruppe sei mit 200 Mitgliedern bei den Bergfreunden recht groß.

Die Fraktionen im Gemeinderat waren sich einig, dem Verein zu helfen. Die 20 000 Euro seien gut angelegtes Geld, sagten Luis Eisenreich (CSU) und SPD-Fraktionsvorsitzende Johanna Hagn übereinstimmend.