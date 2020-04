Gerade in diesen Zeiten sollte man an die Erstellung der Patientenverfügung und der Vorsorgevollmacht denken. Die Corona-Pandemie erinnert nach Angaben des Hospizkreises daran, wie schnell wir selbst oder unsere Angehörigen Patienten in der Intensivstation sein könnten. Ein Vortrag zu diesem Thema von Jürgen Sommerer ist für Donnerstag, 4. Juni, 17 Uhr, im Hospizbüro am Bahnhofplatz 11 geplant. Von Mai an stehen dort die Hospizhelfer wieder für Beratungen bereit, und zwar mittwochs von 15 bis 17 Uhr. Bei Bedarf kann auch ein Termin außerhalb der Sprechzeiten vereinbart werden (Telefon: 089/12 50 84 62). Das nächste Grundseminar findet am 28. und 29. Juli jeweils von 15.30 bis 21 Uhr statt.