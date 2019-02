28. Februar 2019, 21:54 Uhr Ismaning Hort wird zum Rathaus

Ismaning beschließt Erweiterung für Verwaltungssitz

Um ihren Amtssitz beneidet die Mitarbeiter der Ismaninger Gemeindeverwaltung wohl der eine oder andere Kollege aus den umliegenden Kommunen. Vor 100 Jahren hat die Gemeinde das schmucke Schloss in der Ortsmitte in ihren Besitz gebracht, seit Mitte der 1930er-Jahre hat die Verwaltung das Gebäude mehr und mehr übernommen. Heute allerdings ist die Menge der Mitarbeiter dem historischen Bau über den Kopf gewachsen. Mit der kontinuierlich wachsenden Bevölkerungszahl nahm auch der Verwaltungsapparat zu: Heute arbeiten 430 Angestellte und Beamte inklusive der Kindereinrichtungen für die knapp 18 000-Einwohner-Gemeinde. Schon seit einigen Jahren muss die Gemeinde deshalb ausweichen - zuletzt musste die Hochbauabteilung in den Kutscherbau ausweichen, die Umweltabteilung dafür in den Torfbahnhof umziehen. Eine Notlösung. Mit diesem Missstand soll jetzt Schluss sein. Um genug Platz für die Verwaltung zu schaffen, plant die Gemeinde, das Schloss um ein technisches Rathaus zu ergänzen.

In diesem Zusatzbau soll die Bauabteilung künftig mit den Bereichen Hoch- und Tiefbau wieder vereint sein. Bei der Suche nach einem geeigneten Standort hat sich nun eine Adresse herauskristallisiert: An der Erich-Zeitler-Straße 4, zwischen Bürgersaal und der Einfahrt zur Tiefgarage, soll das neue technische Rathaus entstehen. Für den gemeindlichen Hort mit seinen 30 Kindern, der derzeit dort in einem Wohnhaus untergebracht ist, kann nach Einschätzung der Verwaltung unproblematisch ein neues Quartier gefunden werden.

Statt des Horts soll an dieser Stelle das technische Rathaus mit einer Bruttogeschossfläche von bis zu 1400 Quadratmetern gebaut werden. Für den Standort spricht aus Sicht der Verwaltung sowie der eingesetzten Kommission "Ortsentwicklung Ortsmitte" einerseits, dass die Gemeinde dort rasch mit den Arbeiten beginnen und diese an der geplanten Adresse auch zügig vollenden kann. Da die Raumnot drängt, ist dies ein gewichtiges Argument. Hinzu kommt, dass die Tiefgarage in der Ortsmitte gleich nebenan liegt und von den Mitarbeitern sowie Bürgern, die die Bauabteilung künftig besuchen wollen, genutzt werden kann. Nicht zuletzt lässt der Standort der Kommune viele bauliche Möglichkeiten. Ein Gebäude mit zwei Geschossen plus Terrassengeschoss sei beispielsweise vorstellbar, heißt vonseiten der Verwaltung.

Der Standort erhielt die einhellige Zustimmung des Gemeinderats. Die Dritte Bürgermeisterin Luise Stangl (SPD) wünschte sich bei der Gestaltung des technischen Rathauses ebenfalls ein gutes Händchen. Ein "städtebauliches Ausrufezeichen" solle die Gemeinde dort setzen, sagte Stangl, und etwa einen energieeffizienten Bau mit Holzelementen errichten. Die weiteren Standorte, die bei der Prüfung gegen die Erich-Zeitler-Straße unterlegen waren, sollen nicht gänzlich untergehen. Insbesondere das Gebäude an der Schloßstraße 3, gegenüber dem Kutscherbau, will die Gemeinde im Auge behalten. Dort könnten möglicherweise weitere gemeindliche Wohnungen entstehen.