18. September 2018, 22:01 Uhr Ismaning Historisches Handwerk

Einen Ausflug in die Handwerkshistorie leitet am Samstag, 22. September, Rudolf Höpfl an. Er führt Interessierte durch das historische Sägewerk der Seidl-Mühle, das zum Schlossmuseum gehört. Treffpunkt ist um 11 Uhr im Innenhof der Mühlenstraße 15-19. Im Schlossmuseum ist noch bis 30. September die Ausstellung "Strizzis, Lackln, Goaßlschnalzer" über Bayernbilder und volkstümliche Unterhaltung zu sehen.