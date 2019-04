3. April 2019, 14:44 Uhr Ismaning Helfer erleidet Stromschlag

Bei einem Einsatz in Ismaning wird ein Feuerwehrmann verletzt.

Bernhard Lohr, Ismaning

Ein Feuerwehrmann ist am Mittwochmorgen bei einem Einsatz in Ismaning verletzt worden. Als die Brandbekämpfer nach einem Alarm gegen 8.45 Uhr zu dem Gebäude im Gewerbegebiet Osterfeld kamen, war das mehrstöckige Gebäude bereits evakuiert. Etwa 100 Personen hatten es verlassen und sich an einem festgelegten Sammelplatz eingefunden. Dichter, ätzender Rauch machte sich breit. Der Hausmeister informierte die Feuerwehrleute über den Brandherd in einem Elektroraum im Keller, in dem eine Verteileranlage untergebracht war. Ein Einsatztrupp ging unter Atemschutz mit einem Kohlensäure-Löscher gegen die Flammen vor. Die Sicht war laut Bericht der Feuerwehr wegen des dichten Rauchs stark eingeschränkt, weshalb ein Mann bei den Löscharbeiten versehentlich mit einem stromführenden Teil in Kontakt kam und hintereinander zwei Stromschläge erlitt.

Er blieb aber, wie es weiter heißt, bei Bewusstsein. Seine Feuerwehrkameraden setzten einen Notruf ab, woraufhin sich Rettungskräfte aufmachten. Dem gesamten Trupp im Keller gelang es letztlich aber noch, selbständig das Gebäude zu verlassen. Im Freien angekommen wurde dem Verletzten übel und er musste sich übergeben. Er wurde von der Besatzung eines Rettungswagens und von einem nachgeforderten Notarzt versorgt und zur Beobachtung in eine Klinik gebracht. Derweil bekämpften andere Einsatzkräfte das Feuer und setzten Spezialgerät des Ismaninger Sonderlöschmittel-Fahrzeugs ein. Im Anschluss wurde das Gebäude belüftet. Gegen 11 Uhr war der Einsatz beendet. Die Einsatzzentrale der Feuerwehr hatten ursprünglich zwei Alarmmeldungen aus dem Gewerbegebiet erreicht. Wobei sich eine als Fehlalarm entpuppte.