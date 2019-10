Einen Fachtag für Trauer veranstaltet der Hospizkreis Ismaning in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Hospiz im Landkreis München. Er findet am Samstag 19. Oktober, in der VHS, Mühlenstraße15 in Ismaning statt. Einlass ist um 9 Uhr, danach sind Vorträge angesetzt mit dem Titel "Keiner stirbt für sich allein" oder "Haltung wahren - Haltung sein - Halt geben". Nach einem Mittagessen sind Workshops vorgesehen mit Arbeitsgruppen. Trauer geht uns alle an, schreibt der Hospizkreis, der Tag wendet sich an Hospizhelfer genauso wie an interessierte Bürger. Anmeldung ist erbeten bei Melanie Hörl im Landratsamt, Telefon: 089 / 62 21-18 37.