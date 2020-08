Nachdem die Legionellen-Untersuchung für das Ismaninger Hallenbad samt Sauna negativ ausgefallen sind, kann die Einrichtung an diesem Donnerstag, 13. August, wieder aufsperren. Das Hallenbad ist montags von 12 bis 21 Uhr geöffnet, von Dienstag bis Sonntag zwischen 8 und 21 Uhr. An Mariä Himmelfahrt, Samstag, 15. August, ist das Hallenbad von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Saunieren können Besucher dienstags, mittwochs und freitags von 15 bis 22 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 22 Uhr. Am Donnerstag ist von 15 bis 22 Uhr Damensauna. Die Besucherzahl ist coronabedingt auf insgesamt 130 Personen im Hallenbad und 20 Gäste in der Sauna begrenzt.