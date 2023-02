Das Ismaninger Hallenbad wird nach zweijähriger Zwangspause wegen diverser Baumängel nach den Faschingsferien wieder öffnen. Das hat der Gemeinderat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Das Gremium beschloss außerdem: Anders als vorgesehen wird die Temperatur im Hallenbad für Wasser wie Luft nicht abgesenkt werden, es bleibt so warm wie gewohnt. Die Energieersparnis einer Absenkung, so die Erkenntnis, wäre nicht so hoch. Auch die Wasserrutsche wird, anders als zunächst diskutiert, in Betrieb genommen.

Dafür hebt die Kommune die Preise an: Der Eintritt für drei Stunden kostet künftig für Erwachsene sieben Euro statt bislang fünf, für Jugendliche vier statt drei. Eine Tageskarte wird für Erwachsene zum Preis von zehn Euro zu haben sein, Jugendliche zahlen 5,50 Euro. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder für den ganzen Tag kostet 26 Euro. Kinder bis zu einer Größe von 1,15 Meter dürfen weiterhin kostenlos in Bad.

Die Sanierungsarbeiten im Bad sind nach Angaben des Ismaninger Rathauses weitestgehend abgeschlossen, in den Schwimmbecken ist bereits Wasser. Einige Schäden an Wand- oder Bodenfliesen sind noch nicht behoben; diese sollen sukzessive während des Betriebs oder während der nächsten Wartungspause behoben werden. Auch Luftsprudler und Nackenduschen in den Schwimmbecken werden erst nach und nach wieder funktionieren. Die Sauna bleibt ebenfalls zunächst noch geschlossen, die Gemeinde will erst einen stabilen Betrieb des Hallenbads abwarten. Eine Entscheidung soll im Frühjahr fallen.