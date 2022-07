Liebe, Glück, Vergänglichkeit und Sinneslust - all diese Themen behandeln die "Carmina Burana". Die Chorvereinigung Haar bringt das imposante Gesangswerk von Carl Orff am Sonntag, 24. Juli, um 19 Uhr im Bürgersaal Ismaning zur Aufführung. Die Leitung hat Michael Clemens Frey, als Solisten zu hören sind Agnes Preis (Sopran), Manuel Ried (Tenor), Daniel Weiler (Bass), Mirlinda Binaj und Anna Nam Winkler (Piano) sowie die Schlagwerker um Pauker Alexander Jung. Karten sind erhältlich per E-Mail an karten@chorvereinigung-haar.de, unter Telefon 089/67 90 84 33 oder an der Tageskasse.