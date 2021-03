Das Ismaninger Gwandhaus sammelt bei einer Sonderöffnung wieder Bekleidung ein. Am Dienstag, 16. März, kann von 9 bis 19 Uhr Frühjahrs- und Sommergarderobe in der Einrichtung an der Aschheimer Straße 2 abgegeben werden. Aufgrund der Corona-Bestimmungen ist eine vorherige Terminvereinbarung zwingend erforderlich, die Termine werden im Viertelstundentakt vergeben. Anmeldungen sind bei Rosi Bayer (E-Mail: rosibayer@aol.com, Telefon: 089/96 42 36) und Inge Brandmeier (E-Mail: ingebrandmeier@aol.com, Telefon: 089/96 46 41) möglich.