Die Gemeinde Ismaning freut sich über die anhaltende Attraktivität des lokalen Gutscheins "Is' gut". Das Konzept, den Handel am Ort so gut wie möglich zu unterstützen, geht offenbar auf. Von der Einführung des Ismaning-Gutscheins am 22. Juli bis Weihnachten wurden rund 16 800 Gutscheine in Umlauf gebracht, das entspricht in etwa einem Wert von 155 000 Euro. Allein im Zeitraum vom 3. bis zum 21. Dezember wurden 2229 Gutscheine verkauft und 2556 Gutscheine an die Akzeptanzstellen ausbezahlt. Damit erhielten etliche Ismaninger Geschäfte noch eine kleine Unterstützung während des Lockdowns, der das so wichtige Weihnachtsgeschäft ausbremste. Weitere Informationen zum Gutschein "Is' gut" gibt es über https://ismaning.de/gutschein.