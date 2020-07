Corona macht in diesem Jahr allen im Landkreis einen Strich durch die Rechnung. Auch Christine Weiß, Kämmerin der Gemeinde Ismaning, musste all ihre Ansätze noch einmal auf den Prüfstand stellen. Das Ergebnis ist in Anbetracht der Umstände erfreulich: Trotz zu erwartender Einbußen in Millionenhöhe wird die Kommune keines ihrer Großprojekte zurückstellen müssen. Die Allgemeine Rücklage wird allerdings deutlich geringer werden.

Bei der Gewerbesteuer erwartet Ismaning 15 Prozent weniger Einnahmen als zunächst erhofft. Statt 65,8 dürften es bis Jahresende lediglich 56,9 Millionen Euro werden. Hinzu kommen nach neuer Hochrechnung etwa 16 statt erhoffter 20 Millionen Euro aus Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligung; die Grundsteuereinnahmen bleiben unverändert. Auf der anderen Seite verschieben sich auch bestimmte Ausgaben, da Bauprojekte wie etwa an der Garchinger Straße 2020 nicht wie geplant stattfinden können.

Teurer wird hingegen der Neubau des Gymnasiums. 41,9 Millionen Euro hatte der Gemeinderat im September 2018 freigegeben für das Ismaninger Prestigeprojekt. Seit drei Jahren ist die Schule bezogen, bei den Abschlussarbeiten sind nun aber offensichtlich doch noch einige zusätzliche Kosten aufgetaucht. Eine Dokumentation sei in Vorbereitung, erklärt die Verwaltung. "Auch wenn es wesentlich mehr geworden ist als geplant, das Geld für unser Gymnasium ist gut verbaut worden", unterstrich Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) vor dem Gemeinderat. Allerdings muss sich die Kommune womöglich schon rascher, als ihr lieb ist, wieder Gedanken über eine Erweiterung machen: Für das kommende Schuljahr seien bereits etwa 130 Kinder am Gymnasium angemeldet worden, 100 davon allein aus Ismaning, sagte Greulich. Die derzeit vier fünften Klassen wären damit bereits voll.

Die neue Dreifachturnhalle wird zumindest die Planung des Sportunterrichts - soweit dann wieder erlaubt - für Schulen und Sportvereine erleichtern. Sie soll zum Schuljahresbeginn 2020/21 den Nutzern übergeben werden, die Kosten bleiben im geplanten Rahmen. Ebenfalls im Herbst wird die neue Kita am Seidl-Kreuz-Weg fertig. Bei der Ballsporthalle an der Grünfleckstraße, auf die besonders die Handballer des TSV Ismaning sehnsüchtig warten, sind bereits 90 Prozent der Außen- sowie 60 Prozent der Innenarbeiten erledigt. Von Frühjahr 2021 an sollen die Sportler dort trainieren können. Die Halle könnte allerdings ebenfalls noch einmal teurer werden.

Je nachdem, wie sich die Bauprojekte noch entwickeln, muss die Gemeinde heuer knapp 29 Millionen Euro aus ihren Rücklagen entnehmen.