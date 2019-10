Einstimmig haben die Mitglieder der Ismaninger SPD auf den Vorschlag des Ortsvorstandes reagiert, Alexander Greulich als "beliebten und erfolgreichen Bürgermeister" für die Kommunalwahl am 15. März 2020 erneut ins Rennen zu schicken, wie es in einer Presseerklärung der Sozialdemokraten heißt. Vieles sei in den vergangenen Jahren nach seiner Amtsübernahme 2014 "zu Ende gebracht, noch mehr auf den Weg gebracht worden", sagte Greulich bei der Aufstellungsversammlung. "Ich freue mich darauf, mit Ismaning im Herzen die Zukunft zu gestalten", warb er für sich, was die SPD-Mitglieder mit großen Beifall quittierten.

Gemeinsam mit Greulich wird ein Team aus bewährten und neuen Kräften mit verschiedensten Berufen, aus allen Alters- und Bevölkerungsgruppen in den Kommunalwahlkampf starten. Auf der Gemeinderatsliste stehen neun Frauen und mit dem Spitzenkandidaten Greulich insgesamt 15 Männer. Die SPD stellt derzeit mit acht Mitgliedern im Ismaninger Gemeinderat die größte Fraktion; die amtierenden Räte Luise Stangl, Bruno Rimmelspacher, Annette Ganssmüller-Maluche, Werner Blechschmidt, Johanna Hagn, Andreas Schätz, Arno Helfrich und Reiner Knäusl treten wieder an.

Die Ismaninger SPD-Liste: 1. Alexander Greulich, 2. Luise Stangl, 3. Bruno Rimmelspacher, 4. Annette Ganssmüller-Maluche, 5. Werner Blechschmidt, 6. Johanna Hagn, 7. Andreas Schätz, 8. Kerstin Bichlmann, 9. Arno Helfrich, 10. Veronika Webel, 11. Markus Schwab, 12. Sabine Schumacher-Huber, 13. Reiner Knäusl, 14. Tobias Gruber, 15. Rainer Sigl, 16. Norbert Strauß, 17. Frank Oettl, 18. Robert Bauer, 19. Hannelore Strauß, 20. Markus Fesl, 21. Hildegard Schmidt, 22. Thomas Adameit, 23. Michelle Freya Noichl, 24. Rudolf Kreutzer.