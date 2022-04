Unbekannte haben sich tief in der Nacht zum Samstag in Ismaning mit Graffiti ausgetobt. Sie brachten insgesamt auf 30 Objekten mitten im Ort Farbe auf, wobei die Polizei keine politischen Aussagen aus den aufgebrachten Zeichen ablesen kann, die eventuell den Staatsschutz auf den Plan rufen würden. Am ehesten glichen die Malereien noch Smileys, heißt es im Polizeibericht. Lustig findet das die Polizei aber nicht. Sie geht von einem Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro aus. Die Täter waren zwischen 23 Uhr am Abend und 5 Uhr am Morgen im Bereich des Wasserturms, der Wasserturmstraße in Richtung Unterföhringer Straße und Am Hang bis hin zum Spielplatz am Schlesierweg aktiv. Beschmiert wurden in unterschiedlichen Größen Haus- und Plakatwände, aber auch die Straße wurde als Malfläche verwendet, wo auch die größten Zeichen aufgebracht wurden. Dabei beschränkten sich die oder der Täter auf zwei Farben rot und schwarz. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Viertel Verdächtiges beobachtet haben, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, unter der Telefonnummer 089/29 10-0 in Verbindung zu setzen.