13. November 2018, 21:46 Uhr Ismaning Glücksspiel ist unerwünscht

Von gna, Ismaning

In Ismaning wird es weiterhin keine Spielothek an der Münchner Straße geben. Der Bauausschuss hat einen entsprechenden Antrag mit großer Mehrheit abgelehnt. Der Antragsteller wollte die bestehende Bar im Untergeschoss des Getränkemarkts an der Münchner Straße 79 in eine Spielothek umwandeln und dort acht Spielautomaten sowie weitere Unterhaltungsgeräte aufbauen. Dort hätten sich Kunden täglich von 10 bis 3 Uhr früh am Glücksspiel versuchen können.

Der Bauausschuss lehnte die Nutzungsänderung ab, mit der Begründung, dass der geplante Standort zwar in einem Ortsgebiet liegt, das durch den Bebauungsplan als Mischgebiet definiert ist, die nähere Umgebung aber überwiegend durch Wohnnutzung geprägt sei - und deshalb sei eine Spielothek mit erwartbaren Störungen, auch in den Abend- und Nachtstunden, nicht zulässig. Hinzu kommt, dass der Standort direkt gegenüber dem ehemaligen Durach-Gelände liegt. Dort entstehen derzeit Wohnungen für 450 Menschen, außerdem ist eine Tagesstätte mit Krippen- und Kindergartengruppen geplant. Daher sei eine Spielothek nicht zuletzt aus dem Aspekt des Jugendschutzes abzulehnen, argumentierte Andreas Schätz (SPD). Luis Eisenreich von der CSU warf zwar die Frage auf, ob eine Spielothek, in der laut Antrag nur alkoholfreie Getränke ausgeschenkt werden sollen, nicht sogar eine Aufwertung gegenüber der jetzigen Bar sei, die ebenfalls bis in die Morgenstunden geöffnet habe.

Die Mehrheit seiner Kollegen konnte er jedoch nicht überzeugen. Spielotheken zögen für gewöhnlich ein anderes Publikum an als Bars, sagte Bürgermeister Alexander Greulich (SPD). Deshalb habe sich Ismaning in der Vergangenheit stets sehr kritisch gegenüber Ansiedlungsversuchen gezeigt. Bei dieser Einschätzung will die Gemeinde auch bleiben.