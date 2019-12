Schon in den vergangenen Jahren war die abschließende Kreistagssitzung, die traditionell immer Mitte Dezember in Ismaning stattfindet, eher von Harmonie als von verbissenen Auseinandersetzungen geprägt. Das sollte auch am Montag nicht anders sein. Landrat Christoph Göbel (CSU) durfte sich darüber freuen, dass es bei keinem der 13 Tagesordnungspunkte auch nur eine einzige Gegenstimme gegen die Beschlussvorschläge der Landkreisverwaltung gab. Das betraf auch den Stellenplan und den Kreishaushalt für 2020 - am Ende wurde das fast 800 Seiten starke Zahlenwerk von allen Fraktionen gelobt und abgesegnet.

Der Landrat bedankte sich bei den "Menschen und Unternehmen, die die Leistungsfähigkeit unseres Landkreises erarbeiten." Göbel spielte auf die Umlagekraft an, die mit über 1,2 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert erreicht. "Diese Einnahmen ermöglichen es uns, unsere vielfältigen Aufgaben durchzufinanzieren." Jene bestünden im kommenden Jahr abermals im Ausbau des ÖPNV und in der Stärkung der Infrastruktur bei den weiterführenden Schulen. Auch beim Klima- und Umweltschutz sowie bei sozialen Aufgaben, etwa im Wohnungsbau, gehe man in Sachen Engagement weit über die Pflichtaufgaben hinaus, so der Landrat. Und manchmal lohne sich der finanzielle Aufwand, etwa bei der Jugendhilfe: "Dort haben wir viel mehr Geld in die ambulante Hilfe, also in Prävention gesteckt. Und haben damit erreicht, dass die Fälle für stationäre Hilfe sinken und zwar so sehr, dass wir jetzt insgesamt weniger Ausgaben haben als zuvor."

In der folgenden Aussprache gab es in erster Linie Lob für die Kämmerei mit Markus Kasper an der Spitze: "Er lebt den Haushalt", sagte etwa Helmut Horst (CSU) über den Schatzmeister des Landkreises. "Wenn es dem Haushalt gut geht, geht es ihm gut. Und angesichts des aktuellen Haushaltes kann man davon ausgehen, dass es Herrn Kasper sehr gut geht."

SPD-Kreisrat Florian Spirkl begrüßte die Tatsache, dass die Kreisumlage stabil bei 48 Prozentpunkten bleibt: "Es ist eine alte SPD-Forderung, dass die Umlage konstant sein soll. Das erhöht die Planungssicherheit der Gemeinden", sagte Spirkl, machte aber auch darauf aufmerksam, dass die Personalmehrung im Landratsamt in den vergangenen zwölf Jahren von 608 auf 1300 Stellen schon sehr deutlich sei. Grünen-Fraktionschef Christoph Nadler begrüßte ausdrücklich, dass der Landkreis "88 Millionen Euro innerhalb eines Jahres in Schulen" investiere, mahnte jedoch an, dass man sich im Umweltschutz noch zu sehr im "Klein-Klein" verzettele. "Das Klima wartet nicht, bis wir aktiv werden", so Nadler.

Und während FDP-Kreisrat Jörg Scholler ebenfalls betonte, dass vor allem die Ausgaben für Bildung für die Zukunft wichtig seien, stellte der frühere Bürgermeister von Ismaning, Michael Sedlmair (Freie Wähler), einen Vergleich zu seinem ersten Jahr als Kreisrat her: 1984 habe die Umlagekraft noch 246 Millionen Mark betragen, heute habe man über 800 Prozent mehr. Die Einnahmen aus der Kreisumlage seien von 159 Millionen Mark auf 726 Millionen Euro gestiegen, die Kreditermächtigung von damals sechs Millionen Mark auf 140 Millionen Euro: "Ich wünsche mir, dass wir nie wieder Tage erleben müssen, an denen wir Sparmaßnahmen beschließen müssen. Denn dann ist die Solidarität ganz schnell dahin."