Woher kommen wir? Was unterscheidet uns von anderen? Solche und andere Fragen beantwortet Johannes Krause am Dienstag, 12. Mai, in seinem VHS-Onlinevortrag "Die Reise unserer Gene. Eine Geschichte über uns und unsere Vorfahren". Krause spannt den Bogen zurück bis in die Urgeschichte und erzählt, wie wir zu den Europäern wurden, die wir sind. Johannes Krause ist Experte für die Entschlüsselung der DNA aus alten Knochen und Direktor des 2014 neu gegründeten Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Jena. Infos zum Vortrag auf der Seite www.vhs-nord.de.