19. Juli 2019, 22:31 Uhr Ismaning Gemeinde auf Titeljagd

Bereits seit Dezember 2014 gehört Ismaning zur Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern (AGFK). Nun will sich die Kommune um die Aufnahme in die Liste der Fairtrade-Gemeinden bewerben und am Projekt "Demenzfreundliche Kommune - Wege gemeinsam gehen" teilnehmen. Das haben die Lokalpolitiker in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Seit 2009 können sich Gemeinden in Deutschland für ihr Engagement im fairen Handel um den Titel Fairtrade-Town bewerben. In Ismaning bieten bereits einige Geschäfte und Lokale Produkte aus fairem Handel an; zudem gibt es einen Eine-Welt-Laden. Für die Aufnahme muss die Kommune diverse Voraussetzungen erfüllen, unter anderem sollen Schulen, Kirchen und Vereine einbezogen werden, indem sie Informations- und Bildungsaktivitäten zum fairen Handel umsetzen.

An dem Projekt "Selbstbestimmt leben mit Demenz in der Kommune" des Landkreises wollte sich Ismaning im Sommer 2016 zunächst nicht beteiligen, an der zweiten Runde, die im Frühjahr gestartet wurde, aber schon. Hier geht es vor allem darum, das Tabuthema Demenz in die Öffentlichkeit zu bringen und gesprächsfähig zu machen, wie es aus dem Rathaus heißt.