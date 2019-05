22. Mai 2019, 22:10 Uhr Ismaning Gefahr aus dem Netz

Die Stromversorgung, sämtliche Bankdienstleistungen und der Bahnverkehr: All das funktioniert nur, wenn Computer und Netze sicher arbeiten. Doch diese Systeme sind verwundbar und werden immer häufiger gezielt angegriffen. Die Computer-Sicherheitsexperten Constanze Kurz und Frank Rieger beschreiben in ihrem Buch "Cyberwar - Die Gefahr aus dem Netz", wer uns bedroht. Außerdem zeigen sie, was zu tun ist, um Daten, Geld und Infrastruktur zu schützen. Sie kommen am Freitag, 24. Mai, um 19.30 Uhr zu einem Vortrag der Volkshochschule ins Kultur- und Bildungszentrum in Ismaning. Die Teilnahme an der Veranstaltung in Kooperation mit der Gemeindebibliothek kostet sieben Euro und ist mit Vortragskarte gebührenfrei.