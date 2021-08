In der Ismaninger Galerie im Schlosspavillon wird an diesem Freitag, 6. August, die Ausstellung "Garten Arbeiten" um 18 Uhr eröffnet. Sechs Studierende der Kunstakademie München zeigen dort ihre Werke. Einen Tag später, am 7. August, gibt es das nächste Konzert der Kallmann-Reihe in Ismaning: Die armenische Jazz-Trompeterin Angela Avetisyan tritt mit Band auf. Bei gutem Wetter um 20 Uhr auf der Open-Air-Bühne der Seidl-Mühle, bei schlechtem um 19 Uhr und 20.30 Uhr im großen Saal. Eine Reservierung unter info@kallmann-museum.de oder 089/961 29 48 ist erforderlich.