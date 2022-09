Weil ein Fußgänger auf die Freisinger Straße gelaufen ist, sind am Mittwochmorgen in Ismaning drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei trat der 52-Jährige gegen 9.15 Uhr an einer Bushaltestelle unvermittelt auf die Fahrbahn, obwohl die Ampel an der nahgelegenen Kreuzung mit der May-von-Eyth-Straße für die Autofahrer Grün zeigte. Ein 77-Jähriger konnte trotz einer Vollbremsung nicht mehr verhindern, dass sein Wagen den Fußgänger erfasste. Eine 29-Jährige, die dahinter unterwegs war, krachte mit ihrem Auto auf dessen Heck. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die 29-Jährige und ihre einjährige Tochter kamen mit leichten Verletzungen davon, der 77-Jährige blieb unverletzt.