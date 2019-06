25. Juni 2019, 21:56 Uhr Ismaning Flohmarkt

Das Gwandhaus Ismaning feiert sein Sommerfest mit einem Flohmarkt. Bei Prosecco und Häppchen können Besucher am Freitag, 5. Juli, zwischen 17 und 20 Uhr im Hillebrandhof, Aschheimer Straße 2 im Kellergeschoss flanieren. Das Gwandhaus bietet Second-Hand-Mode zu erschwinglichen Preisen. Der Verein ist gemeinnützig und sozial tätig, alle Einnahmen werden für einen guten Zweck gespendet. Die regulären Öffnungszeiten sind jeweils am Dienstag von 9 bis 11 Uhr und 18 bis 20 Uhr, am Donnerstag von 16 bis 19 Uhr und jeden letzten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr.