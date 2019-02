25. Februar 2019, 22:04 Uhr Ismaning Film über Terrorhilfe

Vor dem Hintergrund der Anschläge in Mumbai im November 2008 mit 174 Toten zieht der Journalist und Filmemacher Daniel Harrich eine bittere Bilanz: Westliche Geheimdienste helfen mit ihren Beziehungen beispielsweise zum pakistanischen Geheimdienst ISI beim Aufbau terroristischer Strukturen. Regisseur Daniel Harrich beleuchtet dieses Verhältnis in seinem Film "Saat des Terrors". Innerhalb der Reihe "Cinema & Talk" der Volkshochschule wird der Film am Mittwoch, 27. Februar, im Kultur- und Bildungszentrum, Mühlenstraße 15, in Ismaning gezeigt. Die Vorführung beginnt um 19.30 Uhr. Im Anschluss steht der Regisseur bereit, um mit dem Publikum über den Film zu diskutieren. Die Teilnahmegebühr beträgt sieben Euro.