21. Oktober 2018, 21:49 Uhr Ismaning Feuerwehren retten Pferd

Mit vereinten Kräften ist es Einsatzkräften der Feuerwehren Ismaning, Garching und Eicherloh gelungen, am Sonntagmittag ein Pferd aus einem Bachlauf im Oberföhringer Moos, einem Moorgebiet nördlich des Speichersees, zu ziehen. Eine Reiterin wollte mit Rio auf einem Feldweg umkehren, doch das Pferd rutschte mit den Hinterbeinen an einer Böschung ab und stürzte in einen Bachlauf. Darin blieb es bis zum Bauch stecken. Die Helfer rückten laut Feuerwehr mit speziellen Tierbergegurten an, die unter Rios Bauch gezogen wurden. Beim zweiten Versuch konnte das Tier mit reiner Muskelkraft aus dem Graben gezogen werden.