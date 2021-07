Die Gemeinde Ismaning darf sich von nun an Fairtrade-Town nennen. Nachdem das Prüfgremium des Vereins Transfair Fairtrade Deutschland die Ismaninger Bewerbung eingehend unter die Lupe genommen hatte, wurde die Isargemeinde offiziell in den Kreis jener Kommunen aufgenommen, die gezielt den fairen Handel weltweit auf kommunaler Ebene fördern. Ismaning ist damit in guter Gesellschaft; so engagieren sich etwa auch die Nachbarn in Garching und Unterschleißheim, der Landkreis und die Landeshauptstadt München für Fairtrade. Seit die Kampagne im Jahr 2000 in Großbritannien ins Leben gerufen wurde, haben weltweit mehr als 2200 Städte und Gemeinde den Titel erworben. Wo es in Ismaning fair gehandelte Produkte zu kaufen gibt, ist auf der Website der Gemeinde unter www.ismaning.de/fairtrade zu sehen, ebenso wie ein Film zur Bewerbung