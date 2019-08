2. August 2019, 22:16 Uhr Ismaning Fahrradstraße gefordert

Die Grünen im Ismaninger Gemeinderat wollen die Aschheimer Straße vom S-Bahnhof bis zum Kreisverkehr an der Krautgartenstraße in eine Fahrradstraße umwidmen. Einen entsprechenden Antrag haben Irene Holler und Silke Levermann in der jüngsten Gemeinderatssitzung eingebracht. Vor allem Schüler und Lehrer des Gymnasiums würden die Straße nutzen, zudem werde mit der Fertigstellung der Kindertagesstätte am Seidl-Kreuz-Weg der Verkehr noch einmal zunehmen, argumentieren die Grünen. "Durch Fahrradstraßen kann der Radverkehr mit geringerem Aufwand gebündelt und auf sicheren Routen geführt werden", heißt es in dem Antrag. In Fahrradstraßen sind Radler privilegiert; der übrige Fahrzeugverkehr muss sich unterordnen.