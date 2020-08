Frisch aus dem Gefängnis kam der Mann, den Polizisten am Montagabend in Ismaning festgenommen haben. Die Beamten trafen den 47-Jährigen in der Moosstraße an. Dabei hatte er ein hochwertiges Mountainbike, das kurz zuvor aus einer Tiefgarage gestohlen worden sein soll. Nach Polizeiangaben war der Mann bereits einen Tag zuvor im Zusammenhang mit einem Fahrraddiebstahl in Planegg auffällig geworden. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Bis vor rund einer Woche hatte der mutmaßliche Fahrraddieb eine Haftstrafe abgesessen. Der Polizei ist er nach Angaben des Münchner Präsidiums wegen Eigentumsdelikten, darunter auch Fahrraddiebstählen, bekannt. Der Besitzer des Mountainbikes hat sich noch nicht gemeldet.