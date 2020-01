Bei einem Überholmanöver auf der A 99 in Richtung Norden hat ein Autofahrer am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr mit seinem Wagen einen anderen in die Betongleitwand rechts neben der Fahrbahn abgedrängt. Der Geschädigte 33-jährige Fahrer eines Kleinwagens wurde bei dem Unfall auf Höhe der Ableitung zur A 9 leicht verletzt, und es entstand Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro. Der Verursacher fuhr laut Bericht der Autobahnpolizei Hohenbrunn weiter und wurde nicht ermittelt. Größere Beeinträchtigungen des Verkehrs blieben aus. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter 08102/74 45-0 zu melden.