In einer gemeinsamen Erklärung fordern alle Ismaninger Gemeinderäte die Bürger der Gemeinde zur Corona-Impfung auf. "Lassen Sie sich impfen! Sie sorgen damit für maximalen Schutz für sich und andere, insbesondere Schwächere, in unserer Gesellschaft", heißt es in dem Papier, das von Bürgermeister Alexander Greulich, seinen Stellvertretern Max Kraus und Luise Stangl sowie den Fraktionsvorsitzenden von CSU/FDP, Grünen, SPD und FWG unterzeichnet ist. Impfungen seien der "einzig wirksame Weg zurück zu einer Normalität, die wir alle so schmerzlich vermissen". In ihrer Erklärung wenden sich die Ismaninger Kommunalpolitiker auch gegen die Unterwanderung von Corona-Protesten durch rechtsextreme und verfassungsfeindliche Vereinigungen. "Lassen Sie sich nicht auf deren Seite ziehen!", so der Aufruf.