"Gegen das Vergessen" lautet der Titel einer Veranstaltung der VHS in Ismaning. Erinnert wird an die Reichspogromnacht vor 81 Jahren, in der die Schergen des Nazi-Regimes wüteten und tobten. Erinnert wird an das Leben von Rachel Knobler, Jahrgang 1924. Sie hat mehrere Konzentrationslager überlebt, auch Birkenau und Auschwitz. Ihre Schwester Meira wurde als Siebenjährige von den Nazis ermordet, ihren Vater hat sie nie mehr gesehen. Die Mutter ist nach dem Krieg von einem polnischen Nationalisten erschossen worden. Rachel Knobler lebte bis zu ihrem Tod 2017 in München, schrieb Gedichte, malte. Gezeigt werden Filmausschnitte zu Rachel Knobler, Mietek Pemper und Max Mannheimer, auch ihre Gedichte werden vorgestellt. Musiker der Musik-Akademie Krakau spielen Kompositionen von Rachel Knobler. Die Veranstaltung am Samstag, 16. November, im Kultur- und Bildungszentrum, Mühlenstraße 15, beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.