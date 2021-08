Dreiohrige Hasen, pinkfarbene Regenschirme, verlorene Hunde, aber auch Conrad Corona, der in der Virenschule nie so beliebt war wie Gitta Grippe oder Malte Masern - in der Auswahl der Titelhelden und Protagonisten waren den Teilnehmern beim Kurzgeschichtenwettbewerb "Ismaning erzählt" keine Grenzen gesetzt. Die literarische Vielfalt, die sich bei Autorinnen und Schriftstellern in der Gemeinde entfaltet, war jüngst bei der Präsentation der Gewinnertexte in der Seidl-Mühle zu erleben. Die Hauptpreise bei den Erwachsenen gingen an Frank Schmitter mit "Der Kreisverkehr" und Monika Balzer-Geldsetzer mit "Ulrikes Hafen". Die Gewinner erhalten einen Büchergutschein im Wert von 150 Euro. In der Altersklasse 13 bis 17 Jahre gewann Celina Greulich mit ihrem Text "Layla Pearl". In der Klasse bis zwölf Jahren war Jule Roller mit "Corona Story" erfolgreich, die heute 13 Jahre alt ist - die Einreichungen waren von März bis September 2020 möglich.

Weitere Gewinner sind: Mathilda Zahnweh, acht Jahre mit "Der verlorene Hund im Dschungel", Andras Balint, elf Jahre, mit "Tim, der dreiohrige Hase", Marlene Altfeld, elf Jahre, mit "Flucht nach Süden", Leni Edelmann, zwölf Jahre, und eine gleichaltrige Co-Autorin mit "Plötzlich Superheldin", Monika Drickl, 16 Jahre, mit "Was von der Welt übrig blieb. Bei den Erwachsenen zählten noch Annette Drews mit "In eine andere Welt" sowie Anna Krüger mit "Der pinke Regenschirm" zu den Gewinnern. Eine sechsköpfige Jury, in der unter anderem die Poetry-Slam-Künstlerin Meike Harms, Ismanings Bibliotheksleiter Christian Mörtel und Lothar Stetz, Direktor der VHS-Nord, mitwirkten, traf die Auswahl. Nachlesen kann man die erlesenen Geschichten auf der Homepage der Bibliothek https://bibliothek-ismaning.de/veranstaltungen/rueckblick/rueckblick-2021/. Die Texte sind durch Anklicken als PDF lesbar. Außerdem soll auf der Youtube-Seite der VHS Nord ein Videomitschnitt der Lesung gezeigt werden.