Dass alle Menschen gleich sein sollen, galt die längste Zeit als absurd. Die Historikerin Hedwig Richter beschreibt in ihrem Buch, wie diese revolutionäre Idee aufkam, allmählich Wurzeln schlug und gerade in Deutschland so radikal verworfen und so selbstverständlich wieder zur Norm wurde wie nirgends sonst. Das Werk von Richter zeigt, dass Demokratie auch von der Krise lebt. Am Donnerstag, 22. Juli, ist Richter zu Gast bei der VHS Nord in der Ismaninger Seidl-Mühle. Ihr Vortrag, der auch online verfolgt werden kann, beginnt um 19.30 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Gebühr beträgt sieben Euro, mit Vortragskarte frei.